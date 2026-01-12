Dagli intrighi di Hercule Poirot alle intuizioni di Miss Marple | quali sono i libri da leggere assolutamente di Agatha Christie a 50 anni dalla scomparsa

A 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie, ricordiamo la scrittrice che ha rivoluzionato il genere giallo e il mystery. Dalle indagini di Hercule Poirot alle avventure di Miss Marple, i suoi romanzi continuano a essere punto di riferimento per gli appassionati. In questa guida, proponiamo alcuni dei suoi libri più significativi, da leggere per scoprire l’evoluzione di un talento che ha segnato la letteratura di genere.

Il 12 gennaio del 1976 si spegneva a 85 anni la regina del giallo e del murder mistery Agatha Christie. Una morte avvenuta per cause naturali a Winterbrook House, la dimora nel piccolo villaggio di Wallingford, nell’Oxfordshire, dove la scrittrice inglese aveva trascorso l’ultimo periodo della sua esistenza. Una morte senza mistero, che lei non avrebbe raccontato nei suoi libri. Romanzi che non possono mancare nella libreria degli appassionati di gialli: ecco i titoli più belli della creatrice dell’investigatore belga Hercule Poirot e della splendida vecchina dagli occhi azzurri Miss Marple. Personaggi talmente straordinari che sono diventati protagonisti di film e serie. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dagli intrighi di Hercule Poirot alle intuizioni di Miss Marple: quali sono i libri da leggere assolutamente di Agatha Christie, a 50 anni dalla scomparsa Leggi anche: Agatha Christie, a 50 anni dalla morte: 5 libri da rileggere Leggi anche: Aghata Christie, a 50 anni dalla morte: 5 libri da rileggere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 50 anni fa ci lasciava Agatha Christie, la regina del giallo. Agatha Christie: 50 anni di mistero senza tempo Il 12 gennaio 2026 ricorrono 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie, la regina indiscussa del giallo. Con personaggi indimenticabili come Hercule Poirot e Miss Marple, ha conquistato milioni di lettori in tu - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.