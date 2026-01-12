Dagli aiuti economici alla tutela contro gli abusi | ecco la nuova bussola per le famiglie in difficoltà

È stata pubblicata la nuova “Bussola” per le famiglie in difficoltà, disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nella sezione “Protezione sociale”. Questa Carta dei servizi offre informazioni chiare su aiuti economici, tutela contro gli abusi e servizi di supporto per minori e famiglie, facilitando l’accesso alle risorse e promuovendo una migliore conoscenza delle opportunità disponibili.

È stata appena pubblicata ed è reperibile sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nella sezione “Protezione sociale”, la Carta dei servizi per le persone di minore età e per le loro famiglie, uno strumento utile a far meglio conoscere ai cittadini le finalità e le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Famiglie in difficoltà e sport: arrivano gli aiuti per i ragazzi Leggi anche: “Non il solito pacco”: oltre mille aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bonus 300 euro al mese senza ISEE (Legge 104): chi ne ha diritto e come richiederlo; Quando la paura diventa reato: truffa aggravata e tutela della vittima; Bonus e sussidi per Disoccupati 2026: tutto quello che devi sapere. Nonostante la grossa somma ricevuta in eredità, la donna avrebbe continuato a richiedere aiuti economici - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.