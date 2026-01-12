Dacia ha annunciato la nomina di Sandra Gomez come Vicepresidente di Strategia, Prodotti e Business. In questa posizione, guiderà le attività del settore a livello internazionale, riportando direttamente a Katrin Adt, CEO dell’azienda. Questa nomina segna un passo importante per la strategia futura di Dacia, con un focus sull’innovazione e sulla crescita sostenibile sul mercato globale.

Dacia ha nominato Sandra Gomez nuova Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business. La manager guiderà il comparto a livello globale e riporterà direttamente a Katrin Adt, ceo di Dacia. La società fa parte del gruppo Renault. Gomez succederà a Patrice Lévy Bencheton, passato a guidare il programma Veicoli commerciali proprio per Renault Group. La nuova vicepresidente vanta una lunga esperienza all’interno del gruppo. È stata nel 2019 Vicepresident Partnership di Renault. Prima ha avuto incarichi di vario tipo in Nissan North America. La ceo Adt si è detta «molto felice di accogliere Sandra Gomez nel ruolo di Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dacia, Sandra Gomez Vicepresidente Strategia, prodotti e business

Leggi anche: Nuove linee produttive dedicate ai prodotti elaborati ed impanati, in azienda visita del vicepresidente Colla

Leggi anche: Fashion Business Management, creatività, sostenibilità e strategia riscrivono le competenze manageriali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dacia: la Hipster Concept e la nuova gamma al Salone di Bruxelles 2026; Auto elettriche: a Londra si paga, quasi 20 euro per entrare in centro.

Sandra Gomez nominata vicepresidente Strategia, Prodotti e Business di Dacia - A partire dal primo gennaio 2026, Sandra Gomez assume l'incarico di vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia, con la responsabilità di guidare la strategia del marchio e la performance comp ... ansa.it