Da Verona al fronte ucraino | giovani europeisti pronti a combattere

Un reportage di Lorenzo Attianese di Ansa mette in luce la presenza di giovani italiani che, spinti da motivazioni europeiste, hanno scelto di lasciare la propria vita quotidiana per unirsi alle forze ucraine nel conflitto. Questi giovani rappresentano un nuovo volto di impegno e solidarietà, riflettendo un’attenzione crescente alle dinamiche del fronte ucraino e alle sfide geopolitiche in corso.

