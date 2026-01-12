Da Verona al fronte ucraino | giovani europeisti pronti a combattere

Da veronasera.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un reportage di Lorenzo Attianese di Ansa mette in luce la presenza di giovani italiani che, spinti da motivazioni europeiste, hanno scelto di lasciare la propria vita quotidiana per unirsi alle forze ucraine nel conflitto. Questi giovani rappresentano un nuovo volto di impegno e solidarietà, riflettendo un’attenzione crescente alle dinamiche del fronte ucraino e alle sfide geopolitiche in corso.

In un dettagliato reportage firmato dall’inviato di Ansa Lorenzo Attianese, emerge il ritratto di una nuova generazione di giovani italiani che ha deciso di abbandonare la propria quotidianità per unirsi alle truppe ucraine impegnate nel conflitto contro la Russia.Questi volontari, che provengono. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Un gruppo di italiani si arruola per l'Ucraina, 'siamo europeisti'. Il reportage dell'inviato; Italiani volontari al fronte in Ucraina, tra idealismo europeo e scelta delle armi.

Guerra in Ucraina, accuse su reclutamento: obiettori torturati/ Sempre più giovani scappano in Germania - E sempre più giovani scappano in Germania per non finire al fronte Oltre allo scandalo corruzione, a scuotere ... ilsussidiario.net

