Da Grosio a La ruota della Fortuna | Andrea è campione su Canale 5
Andrea Sassella, ricercatore di Grosio, è il nuovo campione di “La Ruota della Fortuna” trasmessa su Canale 5. Con la sua partecipazione, ha conquistato il titolo nella puntata di domenica 11 gennaio. La sua vittoria rappresenta un esempio di impegno e determinazione, caratteristiche che lo contraddistinguono anche nella vita quotidiana.
