Dà fuoco a volantini sotto casa della ex fermato con taniche di benzina

Un uomo ha causato un incendio davanti alla casa dell'ex partner, dopodiché si è recato sul posto con l'auto carica di taniche di benzina. L'episodio ha generato preoccupazione nella comunità e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione. La vicenda evidenzia i rischi legati a comportamenti violenti e intimidatori, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica.

