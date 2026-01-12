Dà fuoco a volantini sotto casa della ex fermato con taniche di benzina
Un uomo ha causato un incendio davanti alla casa dell'ex partner, dopodiché si è recato sul posto con l'auto carica di taniche di benzina. L'episodio ha generato preoccupazione nella comunità e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione. La vicenda evidenzia i rischi legati a comportamenti violenti e intimidatori, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica.
Prima ha appiccato un incendio davanti casa dell'ex, poi si è presentato in zona con l'auto piena di taniche di benzina. L'uomo, un 37enne romano, ieri verso le 19:30 è stato bloccato in zona Torresina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma allertati dalla. 🔗 Leggi su Romatoday.it
