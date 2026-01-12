Da Bianca a nonno Oscar le storie dei cani che a Vieste hanno trovato famiglia
Durante i controlli settimanali nelle aree rurali di Vieste, l’ispettore capo Danilo Forte e l’agente Maria Antonietta Palatella del Nucleo Operativo Tutela Animale hanno soccorso diversi cani, tra cui Bianca, un’anziana in difficoltà, e nonno Oscar, che hanno trovato una nuova famiglia. Queste storie testimoniano l’impegno della Polizia Locale nel tutelare gli animali e nel promuovere il loro benessere.
L'ispettore capo Danilo Forte e l' agente Maria Antonietta Palatella del Nucleo Operativo Tutela Animale della Polizia Locale di Vieste, durante i controlli settimanali nelle aree rurali, si sono imbattuti in una cagnolina in gravi condizioni per via di un prolasso. Immediatamente soccorsa e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
