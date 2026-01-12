Cuneo padre e figlio trovati morti

A Guarene, in provincia di Cuneo, padre e figlio sono stati trovati senza vita nell’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la causa potrebbe essere un’intossicazione da monossido di carbonio. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto, che ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

15.45 Padre e figlio sono stati trovati morti in un'abitazione a Guarene,in provincia di Cuneo. Il decesso sarebbe dovuto,secondo una prima ricostruzione, ad una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Le vittime sono il 57enne titolare di un noto ristorante di Alba e il figlio 17enne. La casa si trova nella frazione di Castelrotto, sulla strada per Alba. A dare l'allarme è stato un parente delle vittime. Su quanto avvenuto stanno indagando i carabinieri, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco.

