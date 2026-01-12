Cultura nel X Municipio Roma Capitale incontra il territorio | confronto al Teatro del Lido

Il 12 gennaio 2026, al Teatro del Lido di Ostia, si svolgerà un incontro tra rappresentanti di Roma Capitale e il territorio del X Municipio. L’obiettivo è condividere i risultati raggiunti e definire insieme nuove iniziative per promuovere la cultura nel quartiere, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e comunità locali. Un’occasione per confrontarsi e pianificare un futuro più ricco di proposte culturali per Ostia.

Ostia, 12 gennaio 2026 – Un incontro tra Roma Capitale e il territorio del X Municipio, per consolidare quanto fatto e progettare insieme un futuro di cultura. Nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio, l'assessore alla cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio ha voluto incontrare questo territorio, quale importante tappa del "CulTour" nei vari Municipi, presso l'emblematica sede del Teatro del Lido di via delle Sirene. Affiancato dal Presidente del Municipio X Mario Falconi, ha voluto raccogliere testimonianze, critiche, desiderata, da parte di coloro che per la cultura locale si battono da sempre con passione e abnegazione.

