Cultura in lutto a Urbino è morto l’artista Adriano Calavalle

Urbino piange la scomparsa di Adriano Calavalle, stimato artista e maestro dell’incisione. Figura di rilievo nella tradizione della Scuola del Libro, il suo contributo ha segnato profondamente il panorama culturale della città. La comunità si unisce nel ricordo di un artista che ha saputo interpretare e trasmettere l’arte grafica con passione e dedizione, lasciando un’eredità importante per le generazioni future.

Urbino perde un altro dei suoi grandi maestri dell'incisione e della tradizione artistica nata dalla Scuola del Libro. Ieri è morto a 83 anni il prof Adriano Calavalle. Era nato a Urbino nel 1942 e si era formato come altri grandi maestri suoi coetanei con Leonardo Castellani e Renato Bruscaglia, per poi passare all'Accademia di Belle Arti dove fu allievo di Pozzati e quindi a Salisburgo con Emilio Vedova. Nel 1966 diventò docente dell'Istituto statale d'Arte dove dal 1978 al 2000 è stato titolare della cattedra di Incisione (calcografia, litografia, xilografia). E' stato tra i promotori, e docente, nei nuovi corsi estivi internazionali per l'incisione artistica fatti dal 2001.

