Cristiana Capotondi a Palazzo Roma | La vittoria è la balia dei vinti

Cristiana Capotondi sarà ospite a Palazzo Roma, in occasione di un evento culturale promosso dal Comune di Ostuni, nell’ambito della Stagione Teatrale 2025/26. La presenza dell’attrice rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento su temi legati al mondo dello spettacolo e della cultura. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla promozione artistica e culturale della città.

OSTUNI - Il Comune di Ostuni annuncia un appuntamento di grande rilievo culturale all'interno della Stagione Teatrale 202526. Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Palazzo Roma ospiterà La vittoria è la balia dei vinti, intenso spettacolo di prosa con protagonista Cristiana.

Cristiana Capotondi in Puglia con “La vittoria è la balia dei vinti” Tre date in Puglia per La vittoria è la balia dei vinti, lo spettacolo di prosa con Cristiana Capotondi protagonista, in scena dal 14 al 16 gennaio 2026 nell’ambito delle Stagioni Teatrali 2025/26 dei - facebook.com facebook

