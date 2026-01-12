Crisi dello Stato e perdita di fiducia | perché servono cittadini protagonisti

La crisi dello Stato e la perdita di fiducia richiedono una partecipazione attiva dei cittadini. È fondamentale comprendere il ruolo di ciascuno nella costruzione di un sistema equilibrato e funzionante, basato su regole condivise e responsabilità reciproche. Solo attraverso un impegno consapevole e proattivo possiamo rafforzare le istituzioni e ristabilire la fiducia nella collettività, garantendo un futuro più stabile e coeso per tutti.

Fiumicino, 12 gennaio 2026 – " Ci siamo mai chiesti cosa significasse davvero 'Stato'? Rappresenta l'ordinamento giuridico sovrano di un popolo stanziato su un territorio, in altre parole è una grande famiglia che vive insieme in un posto (Italia), ha delle regole (le leggi) per vivere bene e in ordine, e delle persone che si prendono cura di tutti (il Governo e le altre istituzioni), aiutati da tutti i cittadini che pagano le tasse e rispettano le regole per il bene comune, proprio come in un gioco di squadra dove tutti giocano in armonia", è l'intervento di Angela Dascaloi, dipartimento Sviluppo economico di Azione Fiumicino.

“Sono stato in prigione con Alberto Trentini, tra pianti, crisi di ansia e violenze dei carcerieri” - la Repubblica x.com

Si parla tanto di crisi del diritto internazionale, eppure il blitz anti-Maduro è stato solo l'ultimo dei casi di violazione delle norme. Dall'Ucraina all'Iran, dalla Siria al Libano ecco dove la legge e i trattati sono stati bypassati. In gioco ci sono anche il principio di aut - facebook.com facebook

