Crisi Aeffe nessun margine di trattativa | confermati 221 licenziamenti Sciopero davanti all' azienda

Il Gruppo Aeffe conferma i 221 licenziamenti previsti, senza margine di trattativa. La ristrutturazione aziendale prosegue, interessando circa un terzo della forza lavoro, con il 78% degli esuberi concentrati a San Giovanni in Marignano. La decisione è stata comunicata senza alternative, e si sono svolti scioperi di protesta davanti ai siti aziendali. La situazione evidenzia le difficoltà del settore e le sfide nel mantenere l’occupazione.

Nessuna retromarcia. Entrato in un vortice di crisi, il Gruppo Aeffe prosegue nel suo piano di ristrutturazione aziendale che prevede il licenziamento di circa un terzo della forza lavoro: nel dettaglio si tratta di 221 esuberi complessivi, di cui il 78% a San Giovanni in Marignano (pari a oltre. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

