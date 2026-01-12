Crisi Aeffe nessun margine di trattativa | confermati 221 licenziamenti Sciopero davanti all' azienda

Il Gruppo Aeffe conferma i 221 licenziamenti previsti, senza margine di trattativa. La ristrutturazione aziendale prosegue, interessando circa un terzo della forza lavoro, con il 78% degli esuberi concentrati a San Giovanni in Marignano. La decisione è stata comunicata senza alternative, e si sono svolti scioperi di protesta davanti ai siti aziendali. La situazione evidenzia le difficoltà del settore e le sfide nel mantenere l’occupazione.

Quando la moda cambia stagione, i lavoratori vanno fuori collezione C'è una regola non scritta nel lusso: le collezioni passano, i profitti restano, le persone diventano numeri. Nel Gruppo Aeffe, casa di marchi iconici come Moschino e Alberta Ferretti, la nuova

