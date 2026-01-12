Crisi Aeffe nessun margine di trattativa | confermati 221 licenziamenti Sciopero davanti all' azienda
Il Gruppo Aeffe conferma i 221 licenziamenti previsti, senza margine di trattativa. La ristrutturazione aziendale prosegue, interessando circa un terzo della forza lavoro, con il 78% degli esuberi concentrati a San Giovanni in Marignano. La decisione è stata comunicata senza alternative, e si sono svolti scioperi di protesta davanti ai siti aziendali. La situazione evidenzia le difficoltà del settore e le sfide nel mantenere l’occupazione.
Nessuna retromarcia. Entrato in un vortice di crisi, il Gruppo Aeffe prosegue nel suo piano di ristrutturazione aziendale che prevede il licenziamento di circa un terzo della forza lavoro: nel dettaglio si tratta di 221 esuberi complessivi, di cui il 78% a San Giovanni in Marignano (pari a oltre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Crisi del lusso, Aeffe annuncia 221 licenziamenti: timori anche per le scarpe di San Mauro
Leggi anche: Periodo instabile per Aeffe: il marchio di Alberta Ferretti prevede 221 licenziamenti
Moschino, Ferretti e Pollini in crisi, Aeffe conferma i licenziamenti a Milano e Rimini - Aeffe conferma i licenziamenti: 221 posti a rischio tra Milano e Rimini. quifinanza.it
Quando la moda cambia stagione, i lavoratori vanno fuori collezione C’è una regola non scritta nel lusso: le collezioni passano, i profitti restano, le persone diventano numeri. Nel Gruppo Aeffe, casa di marchi iconici come Moschino e Alberta Ferretti, la nuova - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.