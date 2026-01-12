Crédit Agricole ok della Bce all’aumento delle quote in Bpm

Crédit Agricole ha ricevuto l’approvazione dalla Banca centrale europea per aumentare la propria partecipazione in Banco Bpm oltre il limite del 20 per cento. Questa decisione permette alla banca francese di rafforzare la sua presenza nel capitale di Banco Bpm, mantenendo le normative di vigilanza vigenti. L’operazione riflette le strategie di consolidamento nel settore bancario italiano, senza influire immediatamente sulla governance della banca.

Crédit Agricole ha ottenuto dalla Banca centrale europea l’autorizzazione a superare la soglia del 20 per cento nel capitale di Banco Bpm. Secondo quanto riferito da ambienti finanziari, da Francoforte sarebbe arrivata anche una raccomandazione al gruppo francese affinché, nel prossimo consiglio di amministrazione della banca di Piazza Meda, venga designato un numero di consiglieri coerente con il ruolo di socio di minoranza, indicativamente quattro o cinque su un totale di quindici. L’indicazione risponde all’esigenza di evitare che l’operatività del board risulti condizionata, considerando che in situazioni di possibile conflitto di interesse i consiglieri riconducibili a Crédit Agricole sarebbero tenuti ad astenersi dalle decisioni, come previsto dal Testo unico bancario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

