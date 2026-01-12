CransPm Roma | ipotesi disastro colposo

La Procura di Roma ha aperto un procedimento relativo alla tragedia di Crans-Montana, ipotizzando il reato di disastro colposo. L'inchiesta riguarda il tragico incidente che ha causato la morte di 40 giovani, tra cui sei italiani. L'indagine mira a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce sulle cause di questa tragedia.

15.00 La Procura di Roma ipotizza anche il reato di disastro colposo nel procedimento avviato per la strage di CransMontana che ha provocato 40 giovani vittime, di cui sei italiani.Nel fascicolo, al momento contro ignoti, si procede anche per incendio, omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa anti-infortunistica. Sarà inviata alle autorità svizzere una rogatoria per chiedere la lista degli indagati, gli atti degli interrogatori e l'attività istruttoria svolta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: La Procura di Roma apre un'inchiesta per disastro colposo Leggi anche: Crollo Roma, Pm: ora è omicidio colposo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, crolla la Torre dei Conti: morto l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie. Cantiere sequestrato, inchiesta per disastro colposo - 20 di oggi 3 novembre è crollata una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. roma.corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.