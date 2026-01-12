Crans-Montana un’onda di solidarietà La colletta promossa dai colleghi del papà di Leonardo Bove supera i 100mila euro in due giorni

La raccolta fondi promossa dai colleghi del papà di Leonardo Bove ha superato i 100.000 euro in soli due giorni, testimonianza di un forte senso di solidarietà verso le famiglie dei giovani coinvolti nel incendio di Capodanno a Crans-Montana. Un gesto di supporto che evidenzia l’importanza di comunità unite di fronte a momenti di difficoltà.

Milano – Continua a crescere l’ondata di solidarietà per le famiglie dei ragazzi rimasti feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Raccolte fondi, iniziative delle società sportive, offerte di alloggi: una mobilitazione popolare per cercare di alleviare le sofferenze di mamme e papà impegnati a sostenere la battaglia dei loro figli ricoverati. Leonardo Bove ricoverato a Zurigo, ondata di solidarietà: Caterina Balivo dona 2.000 euro. E uno chef offre vitto e alloggio ai genitori La raccolta fondi promossa dai colleghi di Gabriele Bove, papà di Leonardo, 16 anni, uno degli ustionati più gravi dell’incendio - per il quale è arrivato solo ieri il via libera al trasferimento dall’ospedale di Zurigo, dove era ricoverato dall’1 gennaio - in neanche 48 ore ha superato i 100mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

