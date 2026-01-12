crans montana tre mesi di custodia cautelare per il proprietario del constellation

Il Tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese ha confermato la custodia cautelare di Jacques Moretti, proprietario e gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana. La decisione riguarda un periodo di tre mesi di detenzione preventiva, nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini in corso sulla gestione del locale e sulle relative contestazioni legali.

Il Tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese ha confermato la detenzione preventiva di Jacques Moretti, proprietario e gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana. La decisione è stata presa per un periodo iniziale di tre mesi. Confermata dunque la scelta di incarcerare provvisoriamente Moretti al termine dell’udienza di venerdì 9 gennaio, visto il pericolo di fuga. Il tribunale svizzero si è dichiarato disponibile a revocare la custodia cautelare a fronte di diverse misure richieste in via subordinata dal pubblico ministero, tra cui in particolare «il versamento di cauzioni » e «misure adeguate per contrastare il rischio di fuga ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

