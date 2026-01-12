Crans-Montana | Non mancavano le uscite di emergenza sostiene Moretti

Nel sotterraneo del bar Le Constellation a Crans-Montana, durante la notte di Capodanno, 37 persone persero la vita in un incendio. Secondo i verbali, i presenti lamentano l’assenza di uscite di emergenza evidenti, che avrebbe potuto facilitare la fuga. Questa tragedia solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture e sulla corretta presenza dei sistemi di evacuazione.

Le parole dei verbali Con le fiamme che avvolgono il soffitto, il fumo che soffoca e la calca che preme calpestando chi cade, i ragazzi che cercano di fuggire non vedono né le uscite di sicurezza né i segnali che dovrebbero indicarle nel sotterraneo del bar Le Constellation, la trappola in cui perderanno la vita 37 dei 40 presenti quella notte di Capodanno. Le testimonianze dei superstiti sono drammaticamente simili. I verbali delle loro audizioni, raccolti dagli inquirenti e consultati dalla tv elvetica Rts, fanno parte del fascicolo depositato per l'udienza di convalida dell'arresto dei titolari del bar, Jacques Moretti (in carcere) e la moglie Jessica (ai domiciliari).

Scala dimezzata, sistema antincendio assente, uscita di sicurezza chiusa. Le negligenze e le violazioni che hanno causato la strage di Crans - Cosa è emerso sulle negligenze che hanno causato la strage di Crans- ilfattoquotidiano.it

Il controsoffitto che ha preso fuoco, le uscite troppo strette, i giovani italiani dispersi: la strage di Crans-Montana - Il rogo si sarebbe scatenato da candele pirotecniche infilate nelle bottiglie. avvenire.it

