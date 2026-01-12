Crans Montana Moretti parla ai pm | Quel test l’ho fatto io Smentito da un video

Il Tribunale di Sion ha confermato l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, coinvolto nell’incendio che ha causato 40 vittime. Recentemente, Moretti ha ammesso di aver effettuato un test, ma un video ha smentito questa dichiarazione. La decisione di mantenere la custodia cautelare è stata presa per un periodo di tre mesi, nell’ambito delle indagini in corso.

Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation di Crans-Montana, teatro del rogo in cui sono morte 40 persone. La decisione è stata comunicata dalla sezione per le misure preliminari. Il comunicato conferma “l’esistenza di un pericolo di fuga” a carico di Moretti, unico elemento invocato dalla procura. “Il tribunale – prosegue la nota – ha informato l’imputato che sarebbe tuttavia disposto a revocare la custodia cautelare, subordinatamente a diverse misure alternative richieste dalla Procura della Repubblica, tra cui il pagamento di una cauzione, in quanto tali misure appaiono idonee a contrastare il rischio di fuga. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti: «C'era tutto, ho fatto dei test sulla spugna». Ma un video lo smentisce Leggi anche: Strage Crans-Montana, coniugi Moretti davanti ai pm: c’è un arresto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans-Montana, gli altri guai dei Moretti. “Comprarono una Maserati con i fondi per il Covid”; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Il racconto dei coniugi Moretti il giorno successivo al rogo. Crans-Montana, Moretti confessa la verità su quella schiuma fonoassorbente - Un incendio devastante al bar Le Constellation di Crans- bigodino.it

