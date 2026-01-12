Crans-Montana Leonardo Bove è al Niguarda coi tre compagni di classe | Un primo segno di normalità

A Crans-Montana, Leonardo Bove e i suoi compagni di classe del liceo Virgilio sono di nuovo insieme al Niguarda, segnando la conclusione di un periodo difficile. Dopo giorni di separazione, il loro rientro rappresenta un passo verso la normalità, un momento importante per i quattro studenti della terza D, uniti da una sfida che ha lasciato un segno profondo nelle loro vite.

Il rientro dell’ultimo ragazzo ha chiuso un cerchio che per giorni è rimasto dolorosamente aperto. Ora sono di nuovo insieme, fianco a fianco, i quattro studenti della terza D del liceo Virgilio, ricoverati nello stesso reparto e uniti da una prova che ha segnato le loro vite. Al Centro ustioni dell’ ospedale Niguarda condividono le stesse stanze, lo stesso soffitto da fissare nelle ore più lunghe, la stessa battaglia contro ferite profonde e un futuro ancora da ricostruire passo dopo passo. Leggi anche: Crans-Montana, Leonardo Bove è arrivato a Milano: è al Niguarda, le sue condizioni Il ritorno di Leonardo e il viaggio più difficile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

