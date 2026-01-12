Crans-Montana Jacques Moretti resta in carcere Tribunale Sion | C’è il pericolo di fuga

Il Tribunale di Sion ha deciso di confermare la detenzione di Jacques Moretti, titolare del locale Constellation a Crans-Montana, in relazione al tragico incendio di Capodanno. L'arresto cautelare è stato convalidato per tre mesi, ritenendo sussistente il rischio di fuga. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini che stanno cercando di chiarire le cause di un evento che ha causato la perdita di 40 vite, molti dei quali giovanissimi.

Roma, 12 gennaio 2026 – Jacques Moretti resta in carcere. Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare del titolare del locale Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo di Capodanno, costato la vita a 40 persone, in gran parte giovanissimi. Il Tribunale delle misure detentive di Sion ha infatti confermato per Moretti "l'esistenza di un pericolo di fuga, unico rischio invocato dal Ministero Pubblico". È quanto si legge nelle motivazioni di convalida dell'arresto del titolare del Constellation. La decisione è stata presa dal tribunale cantonale del Vallese competente, come riportano i media svizzeri.

