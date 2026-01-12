Crans Montana il video choc sulla titolare la notte della tragedia | Ecco cosa fa

A pochi giorni dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato la perdita di 40 vite, torna al centro dell’attenzione la figura di Jessica Moretti, comproprietaria del locale “Le Constellation”. Un video diffuso nelle ultime ore solleva nuovi interrogativi sulla sua condotta durante la notte della tragedia, alimentando un dibattito sulla responsabilità e le circostanze che hanno portato a questa grave perdita.

A giorni dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, costata la vita a 40 persone, torna a far discutere la posizione di Jessica Moretti, comproprietaria del locale “Le Constellation”. Dopo le prime ricostruzioni giornalistiche circolate subito dopo il rogo, ora emerge un video inedito che potrebbe gettare nuova luce su quanto accaduto nei momenti immediatamente successivi allo scoppio dell’incendio. Nei giorni scorsi alcuni quotidiani, tra cui la Repubblica, e anche l’inviato di Mattino Cinque avevano riferito che la proprietaria sarebbe stata immortalata mentre, mentre il locale andava in fiamme, si allontanava portando con sé l’incasso della serata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, rispunta il video choc prima della tragedia Leggi anche: Crans-Montana, fermato Jacques Moretti, titolare de Le Constellation | «La notte della strage tolsero dai social i video del locale» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans Montana, sopravvissuti sotto choc famiglie estenuate dall'attesa; Greta Rossetti, l’attacco choc della madre dopo il video con Perla Vatiero: “Bruciate vive”. Il riferimento choc a Crans-Montana; Crans-Montana, l’inviato ligure Mediaset Mazzola: Paese sotto choc; Crans-Montana, il video choc: il momento in cui il locale prende fuoco. Tragedia Crans-Montana, l'ammissione choc del Comune svizzero: "Nessun controllo antincendio negli ultimi cinque anni" - Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans- affaritaliani.it

Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, potrebbe essere rilasciato su cauzione ''tra qualche giorno'' nonostante la convalida dell'arresto disposta oggi dal Tribunale competete. E' lo stesso tribunale che spiega, in una nota, che l - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti x.com

