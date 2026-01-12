Crans Montana il gesto per Sofia mentre è in terapia intensiva | Serve l’aiuto di tutti

A Crans-Montana, un gesto di solidarietà per Sofia, attualmente in terapia intensiva, ha attirato l’attenzione. L’incendio di Capodanno ha causato ustioni a diversi giovani italiani, lasciando il paese in apprensione. La comunità si unisce nel sostegno e nell’attesa di notizie positive, sottolineando l’importanza dell’aiuto collettivo in momenti di difficoltà.

L’Italia resta con il fiato sospeso per le condizioni dei ragazzi rimasti ustionati nel devastante incendio scoppiato a Crans-Montana la notte di Capodanno. Tra i feriti ci sono anche alcuni studenti italiani, ora ricoverati in Lombardia, mentre le famiglie attendono notizie e lanciano appelli per affrontare un percorso che si annuncia lungo e complesso. Tra loro c’è Sofia Donadio, studentessa del liceo Virgilio di Milano, rientrata in Italia il 3 gennaio. A due giorni dal rogo, la quindicenne è stata trasferita in elicottero dall’ospedale di Losanna al Niguarda di Milano, dove è stata presa in carico dal Centro grandi ustioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, le prime parole di Eleonora Palmieri dalla terapia intensiva: «Stiamo combattendo per guarire» Leggi anche: Il medico italiano davanti alla strage di Crans-Montana: «Situazione catastrofica: feriti anche per schiacciamento». Piena la terapia intensiva Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. I nostri dolci, eroici figli di Crans-Montana; Tragedia Crans-Montana: Roma piange Riccardo Minghetti, il 16enne studente del liceo Cannizzaro; Crans-Montana: il 7 gennaio minuto di silenzio a scuola. Valditara: 'Pensiero della comunità scolastica rivolto ai giovani che hanno perso la vita'; Crans-Montana, oggi i funerali di Chiara, Achille, Riccardo, Giovanni e Sofia. Un minuto di silenzio nelle scuole. Crans-Montana in lutto per Sofia Prosperi, la città saluta il suo raggio di luce - Il caso di Sofia Prosperi a Crans Montana riaccende l’attenzione: cosa emerge dalle indagini, le verifiche delle autorità e i punti chiave della vicenda secondo fonti ufficiali locali. notizie.it

Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, potrebbe essere rilasciato su cauzione ''tra qualche giorno'' nonostante la convalida dell'arresto disposta oggi dal Tribunale competete. E' lo stesso tribunale che spiega, in una nota, che l - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.