Crans Montana i Moretti erano già stati indagati due volte I testimoni | Non c' erano vie di fuga
A Crans Montana, il locale Le Constellation è stato teatro di un incendio improvviso, lasciando i giovani clienti senza vie di fuga. I Moretti erano già stati indagati due volte in passato, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza. Testimoni riferiscono che l’incendio si è sviluppato rapidamente, creando una situazione senza via d’uscita. Un episodio che evidenzia l’importanza di rigorosi controlli e misure di sicurezza nei locali pubblici.
Una "trappola" senza uscita. Il locale Le Constellation in pochi istanti si è trasformato in un inferno di fuoco, con i suoi giovani ospiti "sorpresi" dall'assenza di vie di fuga. Una mancanza che potrebbe rivelarsi cruciale nell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana, in cui sono morte 40. 🔗 Leggi su Today.it
Crans Montana, i Moretti erano già stati indagati due volte. I testimoni: "Non c'erano vie di fuga" - Nel 2020 e nel 2022 i proprietari del locale Le Constellation erano finiti nel mirino delle autorità, prima per i fondi Covid, poi per presunte irregolarità su orari e pagamenti. today.it
