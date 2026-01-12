Crans-Montana Elsa Rubino resiste dopo due interventi | niente trasferimento altri ragazzi ancora gravissimi

Elsa Rubino, la 15enne coinvolta nell’incidente a Crans-Montana, mantiene condizioni stabili nonostante abbia subito due interventi. La famiglia e i medici continuano a seguire con attenzione il suo stato di salute, mentre altri ragazzi coinvolti si trovano in condizioni gravissime. La situazione rimane delicata e in evoluzione, con un’attenzione costante alla sua evoluzione clinica.

Elsa Rubino, condizioni stabili per la 15enne ma la battaglia è tutt'altro che finita. Nel silenzio sospeso delle terapie intensive svizzere, Elsa Rubino continua a lottare. La 15enne di Biella, rimasta gravemente ferita nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, resta ricoverata all'ospedale universitario di Zurigo. Le sue condizioni vengono definite stabili, ma il quadro clinico rimane estremamente complesso. Elsa è già stata sottoposta a due delicati interventi chirurgici: il primo per affrontare una grave compromissione intestinale, il secondo per rimuovere i tessuti necrotici causati dalle ustioni.

Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, potrebbe essere rilasciato su cauzione ''tra qualche giorno'' nonostante la convalida dell'arresto disposta oggi dal Tribunale competete. E' lo stesso tribunale che spiega, in una nota, che l - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti x.com

