Crans-Montana | due indagini nel passato dei coniugi Moretti anche una sui fondi Covid usati per una Maserati

Nel passato di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana dove sono morte 40 persone per l’incendio di Capodanno, ci sono due indagini nel Vallese: una penale nel 2020 su fondi Covid e una dell’ispettorato del lavoro nel 2022. Le Matin Dimanche e la SonntagsZeitung riportano che avevano ottenuto 75.500 euro di prestito Covid, il 10% circa del fatturato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

