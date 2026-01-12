Crans-Montana | due indagini nel passato dei coniugi Moretti anche una sui fondi Covid usati per una Maserati
Nel passato dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari di Le Constellation a Crans-Montana, si trovano due indagini nel Vallese. La prima, nel 2020, riguarda l’uso di fondi Covid, mentre la seconda, nel 2022, riguarda questioni legate all’ispettorato del lavoro. Questi dettagli emergono in relazione all’incendio di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone.
