Crans Montana cos'è questa storia dell'indagine sui Moretti per l’acquisto di una Maserati coi soldi Covid
Crans Montana è al centro di un'inchiesta che coinvolge Jacques e Jessica Moretti, proprietari del ristorante “Le Constellation”. L'indagine riguarda l'acquisto di una Maserati, sospettato di aver utilizzato fondi COVID destinati al locale. Precedentemente, i Moretti erano stati già indagati per l'uso dei fondi, ma l'inchiesta era stata archiviata. La vicenda rimane sotto osservazione, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche.
Jacques Moretti e la moglie Jessica, gestori del “Le Constellation” in cui si è consumata la strage di Crans Montana, erano stati già indagati per l'uso dei fondi Covid destinati al locale ma l'inchiesta venne archiviata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crans-Montana: due indagini nel passato dei coniugi Moretti, anche una sui fondi Covid usati per una Maserati
Leggi anche: Crans-Montana, indagini del 2020 sui coniugi Moretti: prestito Covid da 75.500 franchi svizzeri usato per comprare una Maserati
Crans-Montana, una serie Netflix racconta la stessa tragedia avvenuta in Brasile nel 2013. Tutte le inquietanti analogie; Strage Crans-Montana Coppe | Ecco cos' è il flashover; Crans-Montana la sicurezza è una cosa seria La riflessione di Costanzo; Feriti Crans-Montana la speranza si chiama bromelina Ecco cos' è.
Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it
Cosa è successo a Crans-Montana: quali sono cause dell’incendio e chi sono le vittime della strage - Montana si è trasformato in tragedia: 40 morti e 116 feriti, molti dei quali minorenni ... fanpage.it
Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans- tg24.sky.it
@teleone_16 Dopo giorni di silenzi e paura, da Crans-Montana arriverebbero finalmente notizie che fanno respirare un po’ di più: Elsa e Leonardo rientrerebbero oggi in Italia. Leonardo dovrebbe essere trasferito da Zurigo al Niguarda di Milano, d - facebook.com facebook
Sébastien Fanti: «Avete scelto di illustrare la tragedia di Crans-Montana con un disegno infantile, non sono più Charlie» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.