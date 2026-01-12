Crans Montana cos'è questa storia dell'indagine sui Moretti per l’acquisto di una Maserati coi soldi Covid

Crans Montana è al centro di un'inchiesta che coinvolge Jacques e Jessica Moretti, proprietari del ristorante “Le Constellation”. L'indagine riguarda l'acquisto di una Maserati, sospettato di aver utilizzato fondi COVID destinati al locale. Precedentemente, i Moretti erano stati già indagati per l'uso dei fondi, ma l'inchiesta era stata archiviata. La vicenda rimane sotto osservazione, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche.

Cosa è successo a Crans-Montana: quali sono cause dell’incendio e chi sono le vittime della strage - Montana si è trasformato in tragedia: 40 morti e 116 feriti, molti dei quali minorenni ... fanpage.it

Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans- tg24.sky.it

@teleone_16 Dopo giorni di silenzi e paura, da Crans-Montana arriverebbero finalmente notizie che fanno respirare un po’ di più: Elsa e Leonardo rientrerebbero oggi in Italia. Leonardo dovrebbe essere trasferito da Zurigo al Niguarda di Milano, d - facebook.com facebook

Sébastien Fanti: «Avete scelto di illustrare la tragedia di Crans-Montana con un disegno infantile, non sono più Charlie» x.com

