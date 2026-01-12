Crans-Montana convalidato l' arresto di Moretti | si valuta libertà su cauzione Al giudice | Fatti test sulla spugna Ma un video lo smentisce
Il Tribunale cantonale del Vallese ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del club
Jacques Moretti resta in cella. Il Tribunale cantonale del Vallese ha convalidato oggi l'arresto del proprietario del club "Le Constellation", teatro della tragedia di Capodanno. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti: «C'era tutto, ho fatto dei test sulla spugna». Ma un video lo smentisce
Leggi anche: Crans-Montana: convalidato l’arresto di Jacques Moretti
Crans Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. Bove trasferito al Niguarda; Crans-Montana, Moretti esce dal carcere? Business e ombre, Maserati comprata col prestito covid; Crans-Montana, attesa oggi la decisione sulla convalida del fermo di Moretti; L’arresto di Jacques Moretti | video.
Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. I pm di Roma invieranno rogatoria in Svizzera - Il tribunale svizzero convalida l'arresto del titolare del Constellation. ilfattoquotidiano.it
Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti - Il titolare del Constellation avrebbe ammesso che la porta di emergenza era bloccata dall'interno. rainews.it
FLASH: Crans Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti. Il titolare del bar della tragedia in carcere per almeno 3 mesi - E' stato convalidato l'arresto di Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 ... affaritaliani.it
Strage di Crans-Montana. Per Jacques Moretti convalidato l'arresto in Svizzera. «Custodia cautelare di 3 mesi» - facebook.com facebook
Sébastien Fanti: «Avete scelto di illustrare la tragedia di Crans-Montana con un disegno infantile, non sono più Charlie» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.