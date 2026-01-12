Crans-Montana bollettino shock | la notizia su Leonardo Bove è appena arrivata

A Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno si è conclusa con un episodio di emergenza che ha coinvolto Leonardo Bove. La notizia, appena diffusa, ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale e i media. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa situazione e sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

La notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è trasformata in un drammatico scenario di emergenza. Nel locale notturno La Costellation, situato nel cuore della rinomata stazione sciistica, un violento incendio ha causato numerose vittime e feriti, tra cui diversi cittadini italiani. Il rogo, sviluppatosi in pochi minuti all’interno del disco bar mentre all’esterno si festeggiava l’arrivo del nuovo anno, ha generato un quadro di devastazione e paura, con conseguenze ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità elvetiche. Il bilancio italiano della strage di Crans-Montana. L’Italia è stata direttamente coinvolta nella strage di Crans-Montana, con sei connazionali deceduti e numerosi feriti trasportati in vari ospedali, tra Svizzera e Lombardia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

