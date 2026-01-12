Crans-Montana Bertolaso | Condizioni Leonardo Bove estremamente critiche

A Crans-Montana, Bertolaso ha aggiornato sulle condizioni di Leonardo Bove, definendole estremamente critiche. Con l’arrivo di Leonardo da Zurigo ieri sera, si è completato il rientro di tutti i giovani coinvolti. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità monitorano attentamente le condizioni del calciatore e le eventuali misure da adottare.

“Con l’arrivo di Leonardo di ieri sera da Zurigo siamo arrivati ad avere tutti i ragazzi che dovevano rientrare. È stato fatto il primo check questa mattina su Leonardo e le condizioni sono estremamente critiche, ricorderete che Leonardo è uno di quei due ragazzi che erano dati per dispersi e che per qualche giorno appunto non si sapeva non se ne conosceva l’identità: uno è Leonardo è l’altro era Kean. Adesso sono due giovani che conosciamo, vicini di letto in questo momento in terapia intensiva”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, durante un punto stampa fuori dall’ospedale Niguarda, in merito alle condizioni di Leonardo Bove, il 16enne tra le vittime del rogo di Crans-Montana arrivato da Zurigo dove era ricoverato con oltre il 50% di ustioni sul corpo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

