Sono ancora critiche le condizioni dei dodici giovani italiani rimasti feriti nel incendio della discoteca Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Uno di loro è fuori pericolo, mentre sette si trovano in rianimazione. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità continuano le indagini sull’accaduto.

Sono ancora critiche le condizioni dei giovani italiani rimasti feriti nel rogo della discoteca Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. L’incendio ha provocato 40 morti, sei dei quali italiani, e 116 feriti e per cui è stato confermato l’arresto di Jacques Moretti. Dodici dei giovani coinvolti sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano, l’ultimo è arrivato domenica da Zurigo, mentre altri restano in strutture estere: tra questi, una ragazza di Biella, ancora ricoverata a Zurigo e in attesa di valutazione per il trasferimento in Italia. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all’ospedale, ha delineato la situazione clinica dei ricoverati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana: 12 giovani italiani feriti a Niguarda, uno fuori pericolo ma 7 in rianimazione

