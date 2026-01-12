Crans?Montana Crepet | Se fossi un Preside chiederei agli studenti di scrivere un tema
Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, il locale Le Constellation era affollato di giovani pronti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In un contesto vivace e conviviale, l’evento ha richiamato numerosi studenti e residenti, creando un’atmosfera di festa e socialità nel cuore delle Alpi svizzere. Un’occasione per condividere un momento di serenità e di speranza, tra musica, sorrisi e nuovi propositi.
Il locale Le Constellation era pieno. La notte di Capodanno, nel cuore di Crans?Montana, decine di ragazzi si erano dati appuntamento per salutare il nuovo anno. Poi le fiamme, il caos, l’evacuazione. Il rogo scoppiato nel seminterrato ha trasformato una festa in tragedia: tre giovani sono morti, molti altri sono rimasti feriti. Tra loro anche diversi studenti italiani, in Svizzera per vacanza studio. In pochi minuti la vacanza è diventata lutto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Paolo Crepet: “I video dei ragazzi di Crans-Montana? La tecnologia è la babysitter dei nostri figli”.
#CharlieHebdo fa una #vignetta anche sulla #strage di #Crans-Montana: sdegno sul #web, sui #social e #denuncia #penale da parte di un #avvocato di #Sion e dalla #moglie. La rivista #francese lo fece anche per il #terremoto di #Amatrice e la #valanga sull' - facebook.com facebook
Confermati gli arresti a Moretti Sì. Ma leggete bene cosa scrivono i giudici. Il commento di Giuseppe De Lorenzo Crans-Montana, l'arresto non serve a punire l'indagato x.com
