Crac Banca Marche uscite le motivazioni delle assoluzioni d' Appello | Nessun dolo c' era la crisi immobiliare
Sono state rese note le motivazioni delle assoluzioni in appello relative al crac di Banca Marche. La sentenza sottolinea che non vi era dolo, attribuendo invece il fallimento alla crisi immobiliare globale tra il 2008 e il 2012, che ha colpito principalmente il settore immobiliare e le imprese clienti della banca.
ANCONA – Banca delle Marche è diventata insolvente per la crisi economica finanziaria mondiale che si è verificata tra il 2008 e il 2012, con ricadute pesanti nel settore immobiliare dove aveva la maggior parte delle imprese clienti che poi sono fallite. Non c'è stata volontà dell'ex direttore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
