In una città dell’Emilia-Romagna, nota come l’ultimo baluardo del comunismo leninista in Italia, si trova ancora il busto di Vladimir Il'ic Lenin. Questo luogo rappresenta un ricordo vivo di un passato politico e ideologico che, nel tempo, ha suscitato diverse interpretazioni e riflessioni. Un messaggio che invita a considerare come alcune radici storiche possano influenzare ancora oggi il territorio e la memoria collettiva.

C'è una città in Emilia-Romagna, immersa nella Pianura Padana, considerato l'ultimo avamposto del comunismo leninista, l'ultima "Stalingrado d'Italia" dove resiste il busto di Vladimir Il'i?, meglio conosciuto come Lenin. È Cavriago, cittadina di 10mila abitanti, famosa anche per aver dato i natali a Orietta Berti, dove tutt'oggi il busto del dittatore sovietico è un'attrazione turistica per i nostalgici del comunismo. " Leggenda dice che, toccando il pizzetto di Lenin, si favorisce la rinascita dell'Unione Sovietica. Io ci ho provato ", scrive il professore, ex ordinario e storico all'Università di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Così si favorisce la rinascita dell'Urss". Il messaggio nostalgico del professore

Leggi anche: Il macchinario che prepara le pappe: “Così si favorisce la crescita”

Leggi anche: La legge sulla montagna, è derby Alpi-Appennino: “Così si favorisce il Nord”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"Così si favorisce la rinascita dell'Urss". Il messaggio nostalgico del professore - Angelo D'Orsi ha pubblicato un'immagine mentre tocca il pizzetto di Lenin che, secondo la leggenda, porterebbe al ritorno dell'Urss: "Se ci fosse ancora il mondo non sarebbe migliore? ilgiornale.it