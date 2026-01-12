Così lo snowboardcross rischia di sparire | solo 2 tappe prima delle Olimpiadi 5 in tutta la stagione!

Lo snowboardcross potrebbe scomparire dalle competizioni internazionali: con solo due tappe prima delle Olimpiadi e complessivamente cinque in tutta la stagione, la disciplina si trova in una posizione difficile. Questa situazione, evidente analizzando il calendario del circuito mondiale, solleva preoccupazioni sulla sua presenza alle prossime Olimpiadi e sulla sua futura continuità nel panorama dello snowboard competitivo.

Così lo snowboardcross rischia davvero di sparire. Non è una battuta a effetto, né un allarme lanciato per attirare attenzione, ma una constatazione che emerge con chiarezza osservando il calendario del massimo circuito internazionale proprio nella stagione che dovrebbe essere quella del rilancio: quella olimpica. Alla prova dei fatti, fino a questo momento è stata disputata una sola tappa di Coppa del Mondo, quella di Cervinia, andata in scena dal 12 al 14 dicembre. Un dato già di per sé preoccupante. Ancora di più se si considera che il prossimo appuntamento, previsto dal 16 al 18 gennaio a Dongbeiya, in Cina, sarà anche l’ultimo prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

