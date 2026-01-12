Cos'è questo scontro tra Trump e Powell e perché ci deve preoccupare se abbiamo soldi in borsa

Recenti notizie segnalano un’indagine del Dipartimento di Giustizia Usa su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, riguardo alla ristrutturazione della sede centrale a Washington. Questo scontro può influenzare la stabilità finanziaria e i mercati azionari. È importante seguire gli sviluppi, soprattutto se si hanno investimenti in borsa, poiché eventi di questo genere possono avere ripercussioni sui prezzi e sulla fiducia economica.

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un'indagine penale contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell per aver ristrutturato la sede centrale della Banca Centrale Americana a Washington DC. Nel video pubblicato su X Powell fa capire come si tratti secondo lui di una minaccia e ritorsione da parte di Trump.

