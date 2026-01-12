Cosa sono e come nascono i Juhyo i mostri di neve giapponesi

I juhyo, o mostri di neve, sono formazioni di ghiaccio che si formano sugli alberi del Monte Zao in Giappone durante l'inverno. Questi insoliti paesaggi naturali si sviluppano attraverso processi di congelamento e accumulo di neve e ghiaccio, creando figure uniche e affascinanti. La loro formazione rappresenta un fenomeno naturale che unisce elementi climatici e ambientali, attirando visitatori interessati alla bellezza e alla particolarità di questo spettacolo stagionale.

I juhyo del Monte Zao non sono solo un fenomeno spettacolare, ma un simbolo che attrae turisti da ogni angolo del mondo, tra natura, sport e cultura in un’esperienza davvero suggestiva. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

I mostri di neve del Giappone: una meraviglia in via di estinzione

