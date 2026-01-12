Cosa rimane del glorioso Sferisterio di Forlì?
Quali tracce rimangono del celebre Sferisterio di Forlì? Una fotografia aerea, risalente al 1930 e reperibile online, cattura l’ultima immagine del monumento prima della sua distruzione. Questa immagine offre uno sguardo storico e preciso su un patrimonio che ha segnato la città, permettendo di riflettere sulla sua storia e sulla memoria che ancora oggi conserva.
Una straordinaria fotografia aerea scattata nel 1930, tratta dal web, restituisce l'ultima immagine del glorioso Sferisterio di Forlì prima della distruzione. Era fra gli impianti più grandi d'Italia per il gioco della palla a bracciale. Posto a ridosso delle mura cittadine in fondo all'attuale.
