Cosa rimane del glorioso Sferisterio di Forlì?

Quali tracce rimangono del celebre Sferisterio di Forlì? Una fotografia aerea, risalente al 1930 e reperibile online, cattura l’ultima immagine del monumento prima della sua distruzione. Questa immagine offre uno sguardo storico e preciso su un patrimonio che ha segnato la città, permettendo di riflettere sulla sua storia e sulla memoria che ancora oggi conserva.

