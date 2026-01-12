Corso di fotografia 2026 | a Castelfranco di Sotto oltre trent’anni di passione e formazione
Il Corso di Fotografia 2026 a Castelfranco di Sotto, organizzato dal Circolo Culturale Fotografico La Fototeca, torna dal 22 gennaio al 28 maggio. Dopo oltre trent’anni, l’iniziativa continua a offrire un percorso formativo rivolto a chi desidera approfondire le proprie competenze nel linguaggio fotografico, con un programma che combina teoria e pratica. Un’opportunità per appassionati di ogni livello di sviluppare la propria capacità di narrare attraverso l’obiettivo.
Dal 22 gennaio al 28 maggio 2026 torna a Castelfranco di Sotto il tradizionale Corso di Fotografia organizzato dal Circolo Culturale Fotografico La Fototeca, un appuntamento che da oltre trent’anni accompagna centinaia di appassionati alla scoperta del linguaggio fotografico. Il corso si svolgerà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
