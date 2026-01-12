Il titolo del Corriere dello Sport, “Scudetto senza padrone”, riflette una stagione di incertezza e competitività nel calcio italiano. A San Siro, una notte di grande calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con la sfida tra le squadre in corsa per il titolo. Un momento che rappresenta l’equilibrio e la passione di un campionato senza un chiaro dominatore.

"> Grande, epica, letteraria notte da scudetto a San Siro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Inter-Napoli avrebbe potuto cambiare il destino del campionato, indirizzando la fuga nerazzurra o rilanciando definitivamente gli azzurri, e invece ha certificato che alla prima di ritorno la Serie A non ha ancora un padrone. Il 2-2 di Milano, unito al pareggio di Firenze, lascia quasi immutate le distanze, consentendo a Roma e Juventus di restare in scia. La copertina, inevitabilmente, è tutta per Inter e Napoli. Secondo l’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la sfida è stata intensa, combattuta, ricca di contenuti tecnici ed emotivi, decisa anche dagli episodi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Scudetto senza padrone”

Inter, Milan, Napoli, la lotta scudetto: Chivu contro Conte e Allegri, certezze e punti di domanda delle big; Roma e Lazio senza scudetto da 25 anni: la spietata analisi dalla Spagna; Al #Napoli piace Daniel #Maldini, ma senza cessioni non ci saranno entrate: tutto dipenderà da #Lucca e #Lang Il Corriere dello Sport: La posizione di Lang è in bilico. Piace al #Galatasaray e ha chiesto informazioni anche il #Besiktas. Lucca piace al #Benfi; Chivu il cinico, Conte maestro di Rubik: domenica Inter-Napoli vale mezzo scudetto.

