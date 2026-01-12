Corriere dello Sport | Scudetto senza padrone
Il titolo del Corriere dello Sport, “Scudetto senza padrone”, riflette una stagione di incertezza e competitività nel calcio italiano. A San Siro, una notte di grande calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con la sfida tra le squadre in corsa per il titolo. Un momento che rappresenta l’equilibrio e la passione di un campionato senza un chiaro dominatore.
"> Grande, epica, letteraria notte da scudetto a San Siro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Inter-Napoli avrebbe potuto cambiare il destino del campionato, indirizzando la fuga nerazzurra o rilanciando definitivamente gli azzurri, e invece ha certificato che alla prima di ritorno la Serie A non ha ancora un padrone. Il 2-2 di Milano, unito al pareggio di Firenze, lascia quasi immutate le distanze, consentendo a Roma e Juventus di restare in scia. La copertina, inevitabilmente, è tutta per Inter e Napoli. Secondo l’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la sfida è stata intensa, combattuta, ricca di contenuti tecnici ed emotivi, decisa anche dagli episodi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Inter, Milan, Napoli, la lotta scudetto: Chivu contro Conte e Allegri, certezze e punti di domanda delle big; Roma e Lazio senza scudetto da 25 anni: la spietata analisi dalla Spagna; Al #Napoli piace Daniel #Maldini, ma senza cessioni non ci saranno entrate: tutto dipenderà da #Lucca e #Lang Il Corriere dello Sport: La posizione di Lang è in bilico. Piace al #Galatasaray e ha chiesto informazioni anche il #Besiktas. Lucca piace al #Benfi; Chivu il cinico, Conte maestro di Rubik: domenica Inter-Napoli vale mezzo scudetto.
Corriere dello Sport: “Il Napoli non muore mai” - Più forte di tutto: delle assenze, delle difficoltà, della pressione di San Siro e persino del doppio svantaggio. napolipiu.com
Corriere dello Sport: “Conte in silenzio e senza Neres” - A riempire il silenzio di Antonio Conte alla vigilia del ritorno a San Siro da avversario è il rumore assordante dell’assenza di David Neres. napolipiu.com
Corriere dello Sport: "Bagarre scudetto, corsa a tre" - "Corsa a tre" così titola il Corriere dello Sport che parla di “Bagarre scudetto”, fotografia fedele di un campionato che ha smesso di nascondersi lì ... tuttonapoli.net
Come riporta Il Corriere dello Sport, il nome di Niccolò Fortini rimane molto caldo per la Roma. Il motivo potrebbe essere anche tattico, visto che i viola con Vanoli hanno abbandonato il 3-5-2 per il 4-1-4-1. Ecco perché i toscani starebbero valutando la cessi - facebook.com facebook
3 anni che vivi nei pensieri, nei successi e nei cuori degli appassionati di questo sport 3 anni che non ci sei e ci manchi, Gianluca #CorrieredelloSport x.com
