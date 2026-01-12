Corriere dello Sport | Il Napoli non muore mai

Il Napoli dimostra una notevole resilienza, superando assenze, sfide e pressioni. La recente prestazione a San Siro conferma la forza di una squadra che non si arrende facilmente, evidenziando la sua capacità di reagire anche in situazioni avverse. Un segnale importante per i tifosi e gli avversari, che testimonia la determinazione e la solidità del club in un campionato sempre più competitivo.

"> Più forte di tutto: delle assenze, delle difficoltà, della pressione di San Siro e persino del doppio svantaggio. Il Napoli non muore mai e lo ha dimostrato ancora una volta. Come racconta Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, gli azzurri hanno messo in campo carattere, cuore e identità, difendendo con orgoglio quel triangolino tricolore cucito sul petto. A guidarli, ancora una volta, è stato Scott McTominay, leader tecnico ed emotivo capace di tenere Antonio Conte pienamente in corsa per lo scudetto. La doppietta dello scozzese ha spento i sogni di fuga dell’Inter e reso meno amaro anche il pareggio del Milan a Firenze. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

