Corriere dello Sport | Il Conte furioso Vergognatevi ADL | Napoli favoloso

Le dichiarazioni di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis riflettono momenti di tensione e entusiasmo nel calcio napoletano. Mentre l’allenatore si è espresso con durezza, chiedendo rispetto, il presidente ha elogiato la squadra per le prestazioni. Questi commenti evidenziano la complessità delle emozioni e delle opinioni che caratterizzano il mondo sportivo, sottolineando l’importanza di analizzare con attenzione le vicende che coinvolgono il Napoli.

«Vergognatevi, vergognatevi». L'urlo di Antonio Conte squarcia San Siro dopo il rigore concesso all'Inter e resta l'immagine simbolo della notte milanese. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico azzurro si scaglia contro Doveri, il quarto uomo e chiunque incroci sulla strada verso il tunnel degli spogliatoi, prima di trovare posto sugli spalti per assistere al pareggio firmato McTominay. Un'espulsione carica di rabbia, ma anche di orgoglio, che non spegne la reazione del Napoli. A fine gara è il vice Stellini a prendere la parola.

Serie A, Inter-Napoli 2-2: McTominay show, Chivu resta a +4. Conte furioso ed espulso - Dimarco e un rigore di Calhanoglu contestato fortemente da Conte (rosso), portano due volte avanti i nerazzurri, ma lo scozzese li riprende con una doppietta da applausi ... msn.com

Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni - L'allenatore azzurro, espulso per proteste a San Siro al 71', ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. msn.com

