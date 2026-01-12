Corriere dello Sport – arriva l’ultimatum per Raspadori Oggi è il giorno della verità

Oggi si svolge un'importante fase della trattativa tra la Roma e Raspadori, con l'obiettivo di chiarire il futuro del giocatore. Dopo settimane di attese e discussioni, la società ha scelto di stabilire un termine definitivo per le trattative, segnando un punto di svolta nella vicenda. Resta da vedere se questa decisione porterà a una risoluzione o a ulteriori sviluppi nel percorso di mercato.

2026-01-11 09:20:00

ROMA – Le ore sono diventate giorni, i giorni si sono trasformati in settimane e per evitare di trascorrere un intero mese a inseguire una chimera, la Roma ha deciso di mettere dei paletti. L'affare Raspadori dovrà concludersi oggi oppure, molto probabilmente, non si concluderà. Questo il diktat che anche la proprietà, presente a Trigoria dal 5 gennaio nella persona del vicepresidente Ryan Friedkin, sembra aver sottoscritto. Dirigenti e uomini mercato viaggiano nella stessa direzione, seguendo una linea comune.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il nome di Niccolò Fortini rimane molto caldo per la Roma. Il motivo potrebbe essere anche tattico, visto che i viola con Vanoli hanno abbandonato il 3-5-2 per il 4-1-4-1. Ecco perché i toscani starebbero valutando la cessione.

Noa Lang, menajerler araciligiyla Galatasaray'a önerildi. (Corriere dello Sport)

