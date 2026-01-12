Corriere dello Sport – arriva l’ultimatum per Raspadori Oggi è il giorno della verità

Da justcalcio.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge un'importante fase della trattativa tra la Roma e Raspadori, con l'obiettivo di chiarire il futuro del giocatore. Dopo settimane di attese e discussioni, la società ha scelto di stabilire un termine definitivo per le trattative, segnando un punto di svolta nella vicenda. Resta da vedere se questa decisione porterà a una risoluzione o a ulteriori sviluppi nel percorso di mercato.

2026-01-11 09:20:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Le ore sono diventate giorni, i giorni si sono trasformati in settimane e per evitare di trascorrere un intero mese a inseguire una chimera, la Roma ha deciso di mettere dei paletti. L’affare Raspadori dovrà concludersi oggi oppure, molto probabilmente, non si concluderà. Questo il diktat che anche la proprietà, presente a Trigoria dal 5 gennaio nella persona del vicepresidente Ryan Friedkin, sembra aver sottoscritto. Dirigenti e uomini mercato viaggiano nella stessa direzione, seguendo una linea comune. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

corriere dello sport 8211 arriva l8217ultimatum per raspadori oggi 232 il giorno della verit224

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – arriva l’ultimatum per Raspadori. Oggi è il giorno della verità

Leggi anche: Corriere dello Sport – Calciomercato diretta, da Raspadori a Sterling, segui tutte le trattative di oggi LIVE

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, tocca a Lucca: contro il Cagliari la notte della verità”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Corriere dello Sport – Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo Guendouzi a un passo dal Fenerbahce; Corriere dello Sport – La Lazio non smantella E su Castellanos…; Corriere dello Sport – dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani; Corriere dello Sport – c’è un piano per chiudere in poco tempo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.