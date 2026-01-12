Corea del Sud-Usa | il CGCC diventa comando permanente cosa cambia nella catena di comando

Il Combined Ground Component Command (CGCC) diventa un comando permanente nella struttura congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti. Questa modifica stabilizza la collaborazione militare e definisce chiaramente la catena di comando, migliorando la coordinazione tra le forze. La decisione riflette l’impegno delle due nazioni nel rafforzare la sicurezza nella regione e garantire una risposta efficace alle eventuali minacce.

