Corea del Sud-Usa | il CGCC diventa comando permanente cosa cambia nella catena di comando

Il Combined Ground Component Command (CGCC) diventa un comando permanente nella struttura congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti. Questa modifica implica una revisione della catena di comando e delle modalità di cooperazione militare tra le due nazioni, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la reattività delle operazioni congiunte in risposta alle eventuali minacce. La decisione riflette un impegno più stabile e strutturato nella difesa condivisa della regione.

