Cordovado vandalizzato il presepe davanti al duomo
A Cordovado, il presepe situato davanti al duomo è stato danneggiato durante la notte da ignoti. La scoperta è avvenuta domenica mattina, quando i cittadini hanno trovato le casette di legno rovesciate e alcune statue rotte. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, che si augura di individuare i responsabili e tutelare il patrimonio locale.
Il grande presepe di Cordovado è stato vandalizzato da ignoti durante la notte. L'amara sorpresa è stata trovata dai cittadini domenica mattina: rovesciate le casette di legno, rotte diverse statue. L'opera è stata realizzata da Luigi Cristante come dono ai compaesani. Il sindaco Francesco.
