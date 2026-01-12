Cordovado vandalizzato il presepe davanti al duomo

A Cordovado, il presepe situato davanti al duomo è stato danneggiato durante la notte da ignoti. La scoperta è avvenuta domenica mattina, quando i cittadini hanno trovato le casette di legno rovesciate e alcune statue rotte. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, che si augura di individuare i responsabili e tutelare il patrimonio locale.

