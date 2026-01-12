Cordoglio della politica dopo la morte di Luigi Nicolais ex ministro per la Pubblica Amministrazione
La scomparsa di Luigi Nicolais, ex ministro per la Pubblica Amministrazione dal 2006 al 2008 e presidente del CNR dal 2012 al 2016, ha suscitato cordoglio tra le istituzioni politiche. Figura di rilievo nel settore scientifico e amministrativo, Nicolais lascia un'importante eredità nel panorama italiano. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo della politica e della ricerca.
, dal 2006 al 2008, nell'ultimo governo guidato da Romano Prodi e presidente del Cnr dal 2012 al 2016. "Oggi il nostro Paese ha perso uno scienziato autorevole, una figura di riferimento per tutta la comunita' scientifica nazionale e internazionale e un politico capace che ha dedicato tutta la sua vita all'innovazione e al progresso", dice l'ex presidente del Consiglio Prodi. Per il leader di Azione Carlo Calenda lo scienziato e politico e' stato "un gentiluomo nel senso pieno del termine, mai sopra le righe, sempre concentrato sul merito delle questioni e sull'interesse pubblico", che "ha servito le istituzioni con discrezione e serieta'". 🔗 Leggi su Iltempo.it
