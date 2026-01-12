Domani la Roma esordisce in Coppa Italia affrontando il Torino, un impegno importante per la squadra di Gasperini. In un contesto di rumors e voci di mercato, la concentrazione resta fondamentale per affrontare con serenità questa prima sfida stagionale, senza distrazioni. La gara rappresenta un’occasione per testare la forma e l’organizzazione del team in vista delle prossime competizioni.

Tra rumors di mercato e voci che si rincorrono, c’è un appuntamento che non ammette cali di concentrazione: domani la Roma farà il suo debutto stagionale in Coppa Italia. Un impegno tutt’altro che secondario, soprattutto per Gian Piero Gasperini, che nel corso della sua esperienza all’Atalanta ha sempre dato grande importanza al trofeo nazionale, pur senza mai riuscire a sollevarlo. Un’autentica maledizione accompagna il tecnico: dal 2018 al 2024 i nerazzurri hanno raggiunto quattro volte la semifinale e tre volte la finale, uscendo però sempre sconfitti. La prima beffa arrivò nel 2019 contro la Lazio, al termine di una sfida segnata da forti polemiche arbitrali, con Gasperini durissimo sul discusso fallo di mano di Bastos. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Coppa Italia, esordio col Torino: Gasperini non ammette distrazioni

