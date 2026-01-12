Copertoni e rifiuti lungo lo storico sentiero per Casertavecchia

Lungo il sentiero che collega San Pietro ad Montes con la panoramica per Casertavecchia si sono accumulati rifiuti, tra cui pneumatici e materiali speciali. La presenza di questi elementi rappresenta un problema ambientale e di tutela del paesaggio storico, rischiando di compromettere la bellezza e la fruibilità di questa importante area naturale. È necessario intervenire per ripristinare lo stato di conservazione e garantire un ambiente pulito e sicuro.

Rifiuti speciali ma anche pneumatici ammassati a chiudere il passaggio. Succede lungo il sentiero che collega San Pietro ad Montes con la panoramica per Casertavecchia. A denunciare l'accaduto è l'associazione Fiab Caserta in Bici che ha postato sui propri canali social le immagini del degrado in.

