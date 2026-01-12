Convitto chiuso per il freddo. Le scuole vanno subito in tilt quando le temperature calano.

A causa delle basse temperature degli ultimi giorni, il Convitto Cicognini è stato costretto a chiudere temporaneamente. La decisione riguarda tutte le studentesse e gli studenti, che saranno trasferiti in un albergo a spese della scuola. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza e il benessere di tutti, sottolineando come le condizioni climatiche possano influire sulle attività scolastiche.

Anche il Convitto Cicognini è costretto a capitolare d fronte al freddo degli ultimi giorni. oggi scuola chiusa, per tutti, convittrici e convittori inclusi che saranno spostati in un albergo a spese della scuola. Il motivo? La caldaia rotta. Un gusto improvviso che si è verificato ieri mattina e che ha lasciato la scuola al freddo come ha comunicato il preside Tiziano Nincheri in una circolare che ieri è stata inviata a tutte le famiglie degli studenti. "In seguito al grave guasto che si è verificato all’impianto di riscaldamento centralizzato dell’intero Convitto, cui è seguito il tempestivo intervento dei tecnici incaricati per la manutenzione, nonostante il giorno festivo, si comunica con rammarico che stante la gravità del guasto riscontrato e la conseguente impossibilità di far ripartire i riscaldamenti a breve termine, il Convitto dovrà essere obbligatoriamente chiuso per l’intera giornata (e seguente notte) di lunedì 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

